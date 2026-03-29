Hallere ulaşan bazı ürünlerin az olması, sebze meyve fiyatlarında karaborsaya yol açtı. Biberin bile kilogram fiyatı 400 liraya dayanınca, Ticaret Bakanlığı uzmanları üretim yapılan Antalya’nın Demre, Kaş, Finike, Kalkan gibi ilçelerine gidip yerinde incelemelere başladı.

Geçmişte soğan-patates fiyatlarının yükseldiği dönemde depolara baskın yapan görevliler, yaş sebze ve meyveler için depolama olanağının bulunmadığını, hava koşullarının fiyat yüksekliğine neden olduğunu belirtti.

İHRACAT ROTASI DEĞİŞTİ

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, bazı ürünler hale az geldiği için fiyatlarının da yükseldiğini öne sürdü. Üretim bölgesinde araştırma yapan Ticaret Bakanlığı ve Halciler Federasyonu yöneticileri, gelecek haftadan itibaren fiyatlarda indirim beklediklerini iddia etti.

SÖZCÜ’nün sorularını yanıtlayan Yüksel Tavşan, “Sebze meyve fiyatlarının yüksekliğinde birinci neden hava şartları. Ticaret Bakanlığı’nın üst düzey yöneticileriyle birlikte Finike ilçesindeyiz. Bu yörelerde incelemelerde bulunuyoruz. Buralarda da hava serin. Geçen günlerde yağan yağmurlarlar nedeniyle ürün güneş alamadı. Güneş alamayınca da ürün, zor yetişiyor. İran’dan Rusya’ya ürün sevkiyatı oluyor. Oradan ürün kısmen azalınca savaş nedeniyle Rusya’ya ihracatları Batı Akdeniz’e döndü” dedi.

“Yeşil biber de pahalı. Bir hafta, 10 gün içerisinde genelde çoğu sebze fiyatlarında düşme bekliyoruz” açıklamasını yapan Tavşan, “Zaten patlıcan, kabak, salatalık düştü. Domates mevcut fiyatını biraz daha korur” diye konuştu.

Yüksel Tavşan

‘Gelir gelmez bitiyor’

Üreticinin, bayram sırasında ürününü toplamayı da biraz aksattığını öne süren Yüksel Tavşan, hallerde yaşanan karaborsa konusuna değindi. “Ürün dayanıksız olduğu için az geliyor, tüketim malı olduğu için geldiği an hemen satılıyor” ifadelerini kullanan Tavşan, “Bu yüzden fiyat yüksek oluyor. Az gelirse fiyat yükseliyor, çok gelirse fiyat düşüyor. Fiyat yükselince vatandaş tepki gösteriyor. En fazla 10 gün içinde fiyatlar makul düzeye inecek gibi gözüküyor. Gittiğimiz ilçelerden birisi de Demre. Burası yeşil biberin, sivri biberin yatağı. Domates, şu anki fiyatını korur. Onun dışındaki ürünlerin hepsinde indirim olur” iddiasında bulundu.