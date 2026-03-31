Sebze meyve fiyatları marketlerde rekor kırmaya devam ederken, iç pazarda kötü hava koşulları ve bayram etkisi ile düşen arzın 20 Nisan’dan sonra toparlanması beklenen sektörde, İran savaşının başlangıcından bu yana ihracatın da yüzde 26 düştüğü belirtildi. Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bayram sonrası yaşanan sel olaylarının etkisinin net bir şekilde ortaya çıktığına işaret ederek “Yaklaşık önümüzdeki bir ay arzda bir sıkıntı var. İkinci ürünler daha çıkmadı. Şu an seralarla gidiyoruz.

20 Nisan’dan ikinci sonra ürünler çıkacak. O zaman piyasa rahatlayacak. Türkiye olarak savaştan sonra meyve sebze anlamında toplam ihracatımız kilogram bazında yüzde 26 düştü. Rusya’ya ihracatta bir artış bekliyorduk ama olmadı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez Ülkeleri’nde de turist sayısı düştü, otel alışverişleri düştü. Orada da beklediğimiz artış olmadı” değerlendirmesini yaptı.

FİYAT TUTMUYOR

Tezgahlardaki sebze meyve pahalılığının ihracatla ilgisi olmadığını, tekstil, hazır giyim gibi gıda sektöründe de fiyat tutturma sıkıntısı yaşadıklarını aktaran Çavuşoğlu, “Bu fiyatlarla yurt dışına da satamıyoruz. Özellikle kur nedeniyle maliyet artışı çok ciddi. Bu yıl meyve arzı ile ihracatta kg bazında geçen yılın seviyesine gelip değerde yüzde 10 büyüme bekliyoruz. Şu an ihracatta sebzeyle gidiyoruz geçen yıl çok ciddi donlar oldu. Ciddi ihracat kayıpları yaşadık. Bu yıl iklim şartları iyi gidiyor. Meyvede bu açığı kapatacağımızı düşünüyoruz. Bir miktar kurun artması gerekiyor” dedi.

Sebzeyi sel vurdu

Akdeniz Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz ise bu yıl sebzede ve özellikle meyvede bolluk beklediklerini ancak sel olaylarının arz üzerine çok büyük etki yarattığını aktardı. Mersin’de geçen 85 günün 65’inin neredeyse yağmurlu geçtiğini aktaran Gürüz, “Geçen sene hem çok yoğun kuraklık yaşadık hem de ciddi bir don vardı. Meyvede tonaj yoktu ürünlerin tamamı eksikti.

Şu anda iyi gidiyor yaz meyveleri iyi görünüyor ağaçlar dinlendi. Bu sene elmada armutta rekor üretim bekliyoruz” dedi. Savaşın ilk dönemlerinde İran’ın ihracatta sorun yaşadığını da aktaran Gürüz, “İran tamamen durmuş değil ama eskisi kadar rahat ürün göndermiyor Rusya’nın sebze tarafında tedarikini sağlıyor. Bizden de biber, patlıcan ve kabak talebi oldu Rusya’nın” dedi.