SATIŞLARDA SEBZE ÖNDE

Nisan ayında Bayrampaşa ve Ataşehir hallerine toplam 202 bin 831 ton taze ürün giriş yaptı. Bu devasa miktarın dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Sebze: 130 bin 201 ton

Meyve: 72 bin 630 ton

Hal bazlı bakıldığında, Bayrampaşa Hali 153 bin 99 ton ile aslan payını alırken, Ataşehir Hali 49 bin 732 ton ürünü İstanbullularla buluşturdu.

İstanbulluların Nisan ayı damak tadı verilerde kendini gösterdi. Listenin zirvesinde hem tonaj hem de tercih olarak tanıdık isimler var.