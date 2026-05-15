İSTANBUL'DA HAL VERİLERİ AÇIKLANDI
İstanbul'un dev gıda depoları Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde Nisan ayı hareketli geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü verilerine göre, geçtiğimiz ay sofralarımıza taşınan meyve ve sebzelerin şampiyonları ile fiyat tablosu netleşti.
SATIŞLARDA SEBZE ÖNDE
Nisan ayında Bayrampaşa ve Ataşehir hallerine toplam 202 bin 831 ton taze ürün giriş yaptı. Bu devasa miktarın dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
Sebze: 130 bin 201 ton
Meyve: 72 bin 630 ton
Hal bazlı bakıldığında, Bayrampaşa Hali 153 bin 99 ton ile aslan payını alırken, Ataşehir Hali 49 bin 732 ton ürünü İstanbullularla buluşturdu.
İstanbulluların Nisan ayı damak tadı verilerde kendini gösterdi. Listenin zirvesinde hem tonaj hem de tercih olarak tanıdık isimler var.
EN ÇOK SATILAN MEYVE PORTAKAL OLDU
Nisan ayının en çok tüketilen meyvesi portakal oldu. Toplamda 11 bin 785 ton satılan portakalı sırasıyla; çilek, muz, elma, limon, mandalina, karpuz, armut, kivi ve erik izledi.
SEBZENİN BİRİNCİSİ DOMATES
Sebze kategorisinde 24 bin 662 tonluk satış rakamıyla domates ilk sıradaki yerini korudu. Domatesin ardından en çok talep gören sebzeler salatalık, patates, biber ve patlıcan oldu.
Günün Trend Haberleri
FİYATLAR NETLEŞTİ
Hal satışlarında ortalama sebze ve meyve fiyatları da belirlendi. Mevsim geçişlerinin etkisi sebze ve mevelere yansıdı. Hal satışlarında 1 kg portakal 31,56 TL olarak ölçüldü. Muz için fiyat 87,04 TL, kivi için ise 105,63 TL oldu. 1 kg domates 160,13 TL'den satıldı. Salatalığın kilosu 38,91 TL olurken, kuru soğan için kilogram başına fiyat ise 12,25 TL olarak ölçüldü.
KİRAZ FİYATTA REKORA KOŞTU
Nisan ayında halin "fiyat şampiyonu" ise cep yakan etiketiyle kiraz oldu. Kilogramı 650 TL’den alıcı bulan kirazı; erik, şeftali ve kayısı gibi turfanda meyveler takip etti. Kiraz bu şekilde daha manav tezgahlarına inemden cep yakmaya başladı. Kirazın kilo başına fiyatı rekora koştu.
82 FARKLI ÜRÜN SATILDI
Ürün çeşitliliği açısından Bayrampaşa Hali, 82 farklı ürün tipi (35 meyve, 47 sebze) ile Ataşehir Hali’nin (77 çeşit) bir adım önünde yer aldı. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte tezgahlardaki renk ve çeşitliliğin Mayıs ayında daha da artması bekleniyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.