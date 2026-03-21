ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla Orta Doğu’da başlayan savaşla beraber motorin fiyatlarının 20 günde 60 liradan, 71 liraya çıkması vatandaşı isyan ettirirken, doğalgaz faturalarına da kısa vadede zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Neredeyse her güne yeni bir enerji zammıyla uyanan vatandaşlar ise seçim döneminde büyük vaatler sunan iktidara ‘Nerede bizim Karadeniz gazı, Gabar petrolü’ diye soruyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 2022’de doğalgaz keşiflerinin piyasa değerinin 1 trilyon dolara ulaştığına dair açıklamasını hatırlatan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de “Bu rezerv ne oldu” sorusunu yöneltti.

Turhan Çömez

ABD’DEN İTHALAT PATLADI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bültenine göre ocakta Türkiye’nin doğalgaz tüketiminde yerli üretimin payı yalnızca yüzde 3.3 oldu. Son 1 yılda ABD’den yapılan ithalat ise yüzde 74.75 oranında arttı. Petrolde de zamlar ve ithalat, üretimden çok daha hızlı artıyor. Öyle ki EPDK’nın verilerine göre Türkiye, Güney Amerika’daki küçük ülke Guyana’dan petrol ithal ederken, birçok vatandaşın haritada gösteremeyeceği Karayipler’deki Trinidad ve Tobago’dan doğalgaz alıyor.

Zonguldak’ta yer alan doğalgaz işleme tesisi.

İthalat artarken, milyar dolarlık sondaj gemileri Karadeniz’e bağlanırken iktidarın doğalgaz ‘müjde’lerini hatırlatan Çömez, “Hani Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulmuştunuz? Hani Osman Gazi yüzer platformu vatandaşımızı rahatlatacaktı” sorularını yöneltti. Çömez, “Dünyayı enerji krizi bekliyor. Tedarikte de sorunlu bir dönem bizi bekliyor. Önlem alınmazsa akaryakıt kuyrukları başlayacak” diye uyardı.

Akaryakıt fiyatı, araba sattırıyor

İktidar her seçim döneminde petrol bulduğunu iddia etse de akaryakıt fiyatlarına tarihi zamlar gelmeye devam ediyor. Motorine gelen 5 lira 18 kuruşluk zamma tepki gösteren Osmaniyeli bir vatandaş, “Biz mazot çıkardık Gabar’dan, nerede bu petrolümüz, bizim mazotumuz, benzinimiz nerede? Çiftçiyim, 10 lira, 12 liraya ürün satıyoruz 65-70 liraya mazot alıyoruz. Çiftçinin hali harap, gidişatımız hiç iyi değil” dedi. ANKA’ya konuşan emekli bir Osmaniyeli “Bu zamlar bizi çok zorluyor. Arabayı satmak zorunda kalacağız” diye konuşurken, bir başka vatandaş da “Zam gelmeyen bir şey kalmadı ki” açıklamasını yaptı.

Yerli üretimdeki artış beklentilerin çok altında kaldı.

Ekonomik krize çare olacaktı

Ekonomik kriz nedeniyle ‘sabır’ isteyen AKP’lilerin son bahanesi Şırnak’taki Gabar petrolü ve Zonguldak’taki Karadeniz gazı olmuştu. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yerli üretim petrol ve doğalgazın başta emekliler olmak üzere tüm toplumun refahını artıracağını söylemişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise “Günde 80 bin varillik petrol üretimine ulaştık. Bugün 4 milyon hanede kendi ürettiğimiz gazı kullanıyoruz” demişti.