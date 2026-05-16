Ünlü oyuncu Seda Bakan, bu kez 79. Cannes Film Festivali’ndeki tarzıyla gündeme geldi.

Festivale özel davetli olarak katılan ünlü oyuncu, kırmızı halıda tercih ettiği beyaz elbisesiyle dikkat çekti. Dünyaca ünlü moda markası Stella McCartney imzalı derin dekolteli tasarım, gecenin öne çıkan stilleri arasında yer aldı. Seda Bakan, kombinini Roberto Bravo mücevherleriyle tamamladı.

Festival kapsamında İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin yeni filmi Histoires paralleles’in gösterimine katılan oyuncunun kırmızı halı pozları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ: 'LASTİKLİ ÇARŞAF GİBİ'

Öte yandan Seda Bakan’ın festival tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar oyuncunun sade ve zarif görünümünü beğendiklerini belirtirken, bazıları ise elbisenin tasarımını eleştirdi. Özellikle elbisenin üst kısmıyla ilgili yapılan yorumlar dikkat çekerken bazı kullanıcılar 'perde gibi' bazı kullanıcılar ise 'lastikli çarşaf gibi' yorumlara yer verdi.