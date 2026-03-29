Ümraniye’de yaşanan ve futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası tartışmalar büyüyor. Olayla ilgili açıklamalar gündemdeki yerini korurken, ünlü isimlerden de peş peşe tepkiler geliyor.

''KIZIMA KAFA ATTI İDDİASI''

Cinayetle ilgili gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zuhal Kalaycıoğlu’nun açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kalaycıoğlu’nun, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada; kızının daha önce rapçi Vahap Canbay tarafından darbedildiğini öne sürmesi dikkat çekti. Söz konusu iddialar Vahap Canbay tarafından ise yalanlandı.

''POLİSE GİDİP İHBAR EDECEKSİN''

Yaşanan gelişmelerin ardından konuyu programında ele alan Seda Sayan, Zuhal Kalaycıoğlu’na sert sözlerle yüklendi. Sayan, bir annenin böyle bir durumda daha farklı davranması gerektiğini vurguladı.

Ünlü sunucu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi ‘kızıma kafa attı’ diyorsun... Kızına kafa atan adamı hemen polise gidip ihbar edeceksin! ‘Kızıma kafa attı’ ne demek ya? Senin evladına böyle bir şey yapılıyor, sen neyi bekliyorsun?”

''ZAMANINDA RAPOR ALSAYDIN''

Sözlerinin devamında ailelere de seslenen Seda Sayan, “Hiç kimse kusura bakmasın. Buradan bütün ailelere sesleniyorum. Evladınızın başına böyle bir şey geldiğinde bu ülkede polis var, emniyet var. Zamanında gidip rapor alsaydın bugün daha haklı bir anne olarak konuşulurdun” diyerek tepkisini sürdürdü.

Sayan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Şimdi 'kızıma kafa attı' diyorsun... Kızına kafa atan adamı hemen polise gidip ihbar edeceksin! 'Kızıma kafa attı' ne demek ya? Senin evladının, gözünün içine baktığın çocuğuna kafa atıyor ya! Çocuk çıktı dedi ki; 'Var mı ellerinde böyle bir rapor?' Hadi buyurun! Şimdi o anne, hiç kimse kusura bakmasın, buradan bütün ailelere sesleniyorum. Evladınızın başına, ister evli olsun, ister çıktığı çocuk olsun, ister flörtü, ister nişanlısı her neyse, anne ya da babasınız, evladınızın başına böyle bir şey geldiğinde, bu ülkede polis var ya, polis! Emniyet var ya! Sen niye gidip zamanında bu raporu alsaydın şimdi daha haklı bir anne olarak, çocuğunu koruyan bir anne olarak seni konuşuyor olacaktık.''