Güney Kore’nin Daejeon kentinde hayvanat bahçesinden kaçan bir kurt, şehir genelinde paniğe neden oldu. Tehlikeli olduğu belirtilen hayvanın yakalanması için ekipler geniş çaplı çalışma başlatırken, yetkililer vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

TÜNEL KAZARAK FİRAR ETTİ

İlginç olay, Jung-gu bölgesinde bulunan O-World adlı hayvanat bahçesinde meydana geldi. İki yaşındaki erkek kurdun, kafesinin altını kazarak oluşturduğu tünel sayesinde kaçtığı açıklandı. Sabah saatlerinde gerçekleşen firarın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

İLKOKUL ÇEVRESİNDE GÖRÜLDÜ

Kaçıştan saatler sonra kurdun bir ilkokulun yakınlarında görüldüğü bildirildi. Sokaklarda dolaşan ve zaman zaman ana yola kadar çıkan hayvanın görüntüleri kameralara da yansıdı. Bu gelişme, özellikle aileler ve öğrenciler arasında endişeye yol açtı.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Kurdu yakalamak için 100’ün üzerinde hayvanat bahçesi görevlisinin yanı sıra polis ve itfaiye ekipleri de seferber edildi. Şehir yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hayvanın belirli bir bölgede hareket ettiğinin tespit edildiği ve çalışmaların bu doğrultuda sürdürüldüğü ifade edildi.

Öte yandan firarın ardından hayvanat bahçesi geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. Ekipler hem tesis içinde hem de şehir genelinde arama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.