Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezine yapılan kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İddiaya göre psikolojik tedavi gördüğü belirtilen O.A., polis ekiplerine silahla ateş açtı. Saldırıda polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu. Şüpheli O.A. ise olay sonrası gözaltına alındı.

“ELA GÖZLÜM BEN BU ELDEN GİDERSEM” TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

Şehit polis Emrah Koç’un ortaya çıkan görüntülerinde, saz çalan bir arkadaşına eşlik ederek “Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem” türküsünü söylediği görüldü. Görüntüler, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç için yarın Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlenecek. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan’ın katılması bekleniyor.

Törenin ardından şehit polis Emrah Koç’un cenazesi memleketi Van’a gönderilecek. Şehit polis Erkan Tütüncüler ise Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Çorlu Şehitliği’nde toprağa verilecek.