Dubai'de çatı seviyesi itibarıyla dünyanın en yüksek binası unvanını alacak olan Burj Azizi’nin temelleri tamamlanıyor. 725 metre yüksekliğindeki dev projenin üç yıl içinde dış kaba inşaatının bitirilmesi, 2029 yılında ise resmi açılışının yapılması planlanıyor.

725 METRE YÜKSEKLİKTE OLACAK

Afgan iş insanı Mirwais Azizi’nin sahibi olduğu Azizi Developments tarafından yürütülen proje, aslında 2018 yılında devralındı. Daha önce başka bir deweloper tarafından ofis ve konut projesi olarak başlatılan ancak 2017’de durdurulan çalışma, AE7 mimarlık ofisi tarafından tamamen yeniden tasarlandı. Yeni tasarım, New York’un ince yapılı gökdelenlerini andıran bir formda ve 725 metre yükseklikte kararlaştırıldı.

133 KATTAN OLUŞACAK: "EN YÜKSEK ÇATI" UNVANINI ALACAK

Burj Azizi, toplam 133 kattan oluşacak. Binayı diğer gökdelenlerden ayıran en temel özellik, "kullanılabilir çatı yüksekliği" olacak. Komşusu Burj Khalifa’nın 621 metreden sonrası teknolojik boşluk ve anten iken, Burj Azizi’nin çatısı 665 metreye kadar çıkacak. Binadaki seyir terası ise 649 metre yükseklikte konumlanacak.

Binanın Temel Verileri:

Yükseklik: 725 Metre

Kat Sayısı: 133

Toplam Alan: 320 bin m²

Asansör Sayısı: 44

Yatırım Bedeli: Yaklaşık 6 milyar Dirhem.