Çin’in Guangzhou kentinde bulunan Haizhu bölgesindeki sekiz katlı bir apartman, etrafını çevreleyen devasa bir üst geçit ile uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor. "Yongxing Jie, Numara 28" adresinde bulunan yapı, kentsel dönüşüme direnen mülk sahipleri nedeniyle inşaatın binanın etrafından dolaştırılması sonucu sıra dışı bir mimari görüntüye kavuştu.

TAHLİYE TALEPLERİNİ GERİ ÇEVİRDİLER

Bölgedeki yol yapım çalışmaları kapsamında 2008 yılında yıkım kararı alınan binaların sakinleriyle müteahhitler arasında görüşmeler başladı. Sakinlerin büyük bir bölümü sunulan tazminatları kabul ederek taşınırken, sarı binada yaşayan üç mahalle sakini sunulan şartları yetersiz bularak tahliye taleplerini geri çevirdi.

BİNANIN ÇEVRESİNDEN DOLANACAK ŞEKİLDE İNŞA EDİLDİ

Geliştiriciler ve mülk sahipleri arasında orta yol bulunamayınca, inşaat planında değişikliğe gidildi. 2015 yılında açılışı yapılan Zhoutouzui Tüneli ve bağlantı yolları, binanın çevresinden dolanacak şekilde inşa edildi. Söz konusu yapı, o tarihten bu yana altyapı projelerine karşı sergilenen en dikkat çekici mülkiyet dirençlerinden biri olarak nitelendiriliyor.