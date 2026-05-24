Bir süredir YouTube’da kendi programını yapan Selen Görgüzel, yeni konseptinde bu kez kendisiyle yüzleşti. Kariyerinden özel hayatına kadar birçok konuda samimi itiraflarda bulunan Görgüzel, ocak ayında gündem olan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı gün yaşadıklarını ilk kez detaylı şekilde paylaştı. Ünlü isim, emniyette geçirdiği saatlerden nezarethaneye giriş anına kadar yaşadığı süreci tüm açıklığıyla anlattı.

GÖZALTINA ALINIP ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Oyunculuk kariyeri ve Hamdi Alkan ile yaptığı evlilik sonrası sık sık magazin gündeminde yer alan Selen Görgüzel, son programında geçmişte yaşadığı en zor süreçlerden birine değindi.

Ocak ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Görgüzel, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Programında konuşan Görgüzel, olay günü kardeşi, kızı ve erkek arkadaşıyla evde yemek hazırlığında olduklarını söyledi. Kapının çalmasının ardından kardeşinin geri geldiğini düşündüğünü belirten ünlü isim, karşısında polisleri görünce büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

''YANIMDA DA ASLA İÇİRMEM''

Görgüzel yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Survivor’dan evime yeni gelmiştim. Kapıyı açınca polisleri gördüm ama aklımın ucundan hiçbir şey geçmedi. Bırakın yasaklı madde kullanmayı, dokunmuşluğum bile yok. Yanımda da asla içirmem. Arama kararını duyunca içeri davet ettim.”

''VATAN EMNİYET'E GİDİNCE 7 KAT ALTA İNDİK''

Emniyet sürecinde polislerin kendisine karşı nazik davrandığını söyleyen Görgüzel, asıl şoku nezarethaneye inerken yaşadığını belirtti.

“Vatan Emniyet’e gidince yerin 7 kat altına indik. O an nezarethaneye gireceğimi anladım. Orada bir kız bana ‘Siz de pazartesi çıkarsınız’ dedi. Günlerden cuma olduğunu duyunca şok oldum.”





''BİLETİMİ EMEL ALDI''

Programda ekonomik sıkıntılar yaşadığı döneme de değinen Görgüzel, boşanma sonrası hayatına sıfırdan başladığını söyledi. İş bulabilmek için Emel Müftüoğlu’ndan yardım istediğini anlatan sanatçı, bu süreçte Kıbrıs’a gittiğini ve dönüşte özel uçak kullandığını açıkladı.

“Emel benim biletimi aldı, birlikte Kıbrıs’a gittik. Dönmek isteyince beni arkadaşlarının özel uçağıyla gönderdiler. Uçakta kimseyi tanımıyordum. Yıllar sonra bu olay nedeniyle o uçakta bulunan herkes suçluymuş gibi değerlendirildi.”

''BİZ O UÇAĞA TAMAMEN YASAL ŞEKİLDE BİNİP İNDİK''

İfadesinde özel uçak yolculuğunun da sorulduğunu belirten Görgüzel, “Biz o uçağa tamamen yasal şekilde binip indik. Herhangi farklı bir durum yoktu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ünlü isim, kariyeri boyunca hem oyunculuk hem şarkıcılık yapmasının sektör tarafından tam anlamıyla kabul görmesini zorlaştırdığını da söyledi. Görgüzel, “Beni bir türlü kabullenemediler” sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.