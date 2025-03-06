İri, etkileyici gözleri ve belirgin elmacık kemikleriyle Yeşilçam'ın en ikonik güzellik figürlerinden biri olan Türkan Şoray, yıllar içinde sadece sinemaseverlere değil, aynı zamanda yeni nesil makyaj tutkunlarına da ilham kaynağı oldu.

Türk sinemasının 'Sultan'ı makyajıyla dünya çapında bir trend haline geldi.

TIKTOK VE INSTAGRAM'DA 'TÜRK LOKUM'U RÜZGARI

Şoray'ın imza makyajı, TikTok ve Instagram'da 'Turkish delight makeup' (Türk lokumu makyajı) adıyla viral oldu.

Sosyal medyada Türk ve yabancı içerik üreticileri, Sezen Aksu'nun şarkısı 'Kusura Bakma' eşliğinde makyajlarını paylaşarak kendilerini Türkan Şoray'a benzetmeye çalışıyor.

Son olarak oyuncu Selin Şekerci de akıma uyarak Türkan Şoray makyajı yaptı.

ŞORAY'DAN DOĞALLIK ÇAĞRISI!

Usta oyuncu, kendisine benzemeye çalışan gençlerin bu ilgisini büyük bir tebessümle izlediğini belirtti. Şoray geçtiğimiz günlerde katıldığı bir söyleşide konuyla ilgili şunları söyledi:

"Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum. Gençlere tavsiyem, olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları."

TÜRKAN ŞORAY MAKYAJI NASIL YAPILIR?

Türkan Şoray denildiğinde akla gelen ilk detay büyüleyici bakışları. Onun etkileyici göz makyajını elde etmek için sosyal medya kullanıcıları gözlerden başlıyor...

Kusursuz Eyeliner: Gözleri büyük ve çekik gösterecek şekilde kalın ve net çizilmiş eyeliner, bu makyajın temel unsurlarından biri.

Alt Kirpik Diplerine Kalem: Gözleri daha derin ve belirgin kılmak için alt kirpik diplerine sürülen kalem hafifçe dağıtılıyor. Ayrıca göz içlerine beyaz bir kalem sürülüyor.

Hacimli Kirpikler: Bol maskara ve takma kirpiklerle bakışlara dramatik bir etki kazandırılıyor.

Doğal Dudaklar: Göz makyajı ön planda olduğu için dudaklarda genellikle nude ya da soft pembe tonları tercih ediliyor.

Yanaklar: Türkan Şoray, elmacık kemiklerini pembe tonlarındaki allıkla iyice belirginleştirmiş. TikTok kullanıcıları da Sultan'dan ilham alarak elmacık kemiklerine bolca allık sürüyor.

Son olarak TikTok kullanıcıları yanaklarına kalemle ben yaparak makyajını tamamlıyor.