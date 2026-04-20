Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. HT Spor’a konuşan Adalı, hakemler ve siyah-beyazlı camianın gündemine dair konuştu.

Hakemler yüzünden 20 puan kaybettiklerini belirten Adalı, "En az 20 puanımız hakem hatalarından dolayı gitti. Gelsin MHK Başkanı, açalım, en az 20 puan dediğimiz maçları seyredelim. En az 6-7 puanda kendilerinin 'Haklısınız' dedikleri var. Bana hiç 'Haksızsınız' dediklerini duymadım. Beşiktaş 20 puan nerede kaybetmiş diyenlerle tek tek otururum. 2 puan yanılırım 18 olur, 17 olmaz; o kadar iddialıyım. Beşiktaş'ın mevcut puanının üstüne 17 puanı koyun bakalım, Beşiktaş nerelerde?" ifadelerini kullandı.

RAHMİ KOÇ’A TEŞEKKÜR EDERİM

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'a teşekkür eden Serdal Adalı, "Rahmi Bey’e teşekkür ediyorum. Tüpraş’tan 3 sene içerisinde alacağımız parayla ‘Banka borcunu kapatacağız’ dedik, ‘Alın evladım’ dedi. Tekte aldık ve bunu bankaya yatırdık. Geçtiğimiz sene, 10 milyar TL ödediğimiz borç arttı! Senede 50 milyon dolar faiz ödüyorsunuz... Beşiktaş'ın senelik geliri bu.’’ diye konuştu.

KALECİ ALACAĞIZ

Yeni sezonda kaleci alacaklarını belirten Başkan Adalı, "Ersin Destanoğlu ile henüz görüşmedik. İkinci yarı performansından memnunum. Devre arası gitmesine izin vermedim, o da kaldı. Çok eleştiriler oldu ona yönelik. Ondan önce de çok teklifler gelmiş, gitmeyeceğini söylemişler ve yine kalmış. Takımın en düşük maaş alanlarından biri. Bu sefer kal demeyeceğim, kalmak isterse yarın sözleşme imalarız. Ancak bir tane kaleci alacağız. Allah esirgesin, Ersin'e bir şey olsa kalecimiz olmayacak mı? Yeni sene için kaleci planımız var.’’ ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK GÖRÜŞMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le yaptığı görüşmeyi anlatan Adalı, "Maliye Bakanımızın yanına gittim, borcu ödeyeceğimizi söylediğimde güldü. 'İlk defa borcunu ödemek isteyen başkan görüyorum' dedi. Beşiktaş kimseye muhtaç olmadı, kendi geliri ile kendi işini yaptı. 30 milyon dolar aldık Tüpraş'tan, istesek başka türlü kullanabilirdik." dedi.