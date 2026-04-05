Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, son anda penaltıdan yediği golle derbiyi 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlı takım, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11. dakikada penaltıdan kaydettiği golle sahadan puansız ayrıldı. Bu sonuçla 52 puanda kalan siyah-beyazlı ekip 4. sıradaki yerini korudu.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı son dakikalarda verilen penaltı pozisyonuna isyan etti. Adalı’nın açıklamaları şu şekilde:

"Bizi zaten 3-4 hafta önce temizlediler. Bizim iddiamız mı var ligde? Yok. Fenerbahçe'nin böyle bir şeye ihtiyacı mı var? Yok. Bu MHK artık Türk futbolunun yakasından düşmeli. Her hafta VAR faciasından sıkıldık."

MHK Başkanı ve yardımcısının biraz utanmaları varsa bu akşam istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşün. Yeter artık!"

'ONLARIN DA ŞEREFİ VARSA BIRAKIP GİDERLER'

"Portekizli eğitmenler... Kimi eğitmiş ya! Lafa gelince koskoca camiayı mahkemeye vereceklermiş! Haydi versin göreyim! Onların da şerefi varsa bırakır giderler yarın sabah!"