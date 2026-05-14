Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Serdar Ortaç, Saygı1 projesinin sıradaki sanatçısı olarak açıklandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortaç, albümün şarkı listesini kontrol ettiğini belirterek hayranlarını heyecanlandırdı.

Son dönemde müzik dünyasında büyük ilgi gören Saygı1 projesinin yeni durağı Serdar Ortaç oldu. Kariyeri boyunca sayısız hit parçaya imza atan ünlü sanatçının şarkıları, proje kapsamında yeniden yorumlanacak.

ŞARKI LİSTESİNİ KONTROL ETTİ

Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Serdar Ortaç Saygı albümünün şarkı listesini kontrol ediyorum. Bir güne sığacak mı diye bakıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları projede hangi şarkıların yer alacağını merak etmeye başladı.

SÜRPRİZ İSİMLER YER ALACAK

Müzik dünyasında büyük ses getirmesi beklenen projede, Serdar Ortaç’ın yıllara damga vuran şarkılarının hem yeni nesil sanatçılar hem de önemli müzik dünyası isimleri tarafından seslendirilmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE SAYGI ALBÜMLERİ YAPILDI

Öte yandan Serdar Ortaç’ın şarkıları daha önce de “Serdar Ortaç Şarkıları” adıyla hazırlanan iki farklı saygı albümünde yeniden yorumlanmıştı. Yeni Saygı1 projesinin ise çok daha geniş kapsamlı olması bekleniyor.