Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni deplasmanda Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş Kaptanı Orkun'un golü ise Süper Lig'de yılın golü olmaya aday nefis bir frikikten geldi.

67. dakikada sol çaprazdan korner çizgisine yakın noktadan serbest vuruş kullanan Orkun'un şutu önce çatala, ardından ağlara gitti.

Orkun'un golünün ardından Sergen Yalçın da şaşkınlığını gizleyemedi, yaşadığı duygu patlaması ve hayranlık kameralara yansıdı.

"BENİMKİ BİRAZ DAHA ÇİZGİYE YAKIN"

Maç sonu yayıncı kuruluş muhabirinin, golünü Sergen Yalçın'ın Milli Takım formasıyla 1996'da İzlanda ağlarına attığı gole benzetmesi üzerine Orkun, şu yorumu yaptı:

"Benimki biraz daha çizgiye doğruydu galiba ama Sergen Hoca'nınki de çok güzel gol. Onu yarın hocamla konuşurum 'Hangisi daha güzel gol?' diye. Uzun bir ara sonra frikikten gol bulduk o da güzel oldu. Güzel bir his."