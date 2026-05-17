İngiliz futbolunun unutulmaz isimlerinden David Beckham, bu kez saha içindeki başarılarıyla değil, ulaştığı dev servetle adından söz ettirdi. Açıklanan son verilere göre Beckham ve eşi Victoria Beckham’ın toplam mal varlığı milyar sterlin sınırını aşarak ülke tarihinde dikkat çeken bir rekora imza attı.

SERVETİ 1 MİLYAR STERLİNİ AŞTI

Birleşik Krallık’ın en zengin isimlerini sıralayan Sunday Times Zenginler Listesi’nde David Beckham ve Victoria Beckham çifti bu yıl büyük sıçrama yaptı. Açıklanan tahminlere göre çiftin toplam serveti 1 milyar sterlini aşarak yaklaşık 1,185 milyar sterline ulaştı.

Bu gelişmeyle birlikte David Beckham, Birleşik Krallık tarihinde milyarder seviyesine ulaşan ilk spor insanlarından biri olarak dikkat çekti. Beckham ailesi ayrıca ülkenin en zengin spor figürleri listesinde üst sıralara yerleşti.





SPOR DÜNYASINDAN İŞ DÜNYASINA YÖNELDİ

Futbol kariyerini 2013 yılında noktalayan David Beckham, spor sonrası dönemde iş dünyasına yaptığı yatırımlarla servetini büyüttü. Özellikle Amerikan futbol kulübü Inter Miami’deki ortaklığı, Beckham’ın en büyük gelir kaynaklarından biri olarak gösteriliyor. Kulübün güncel değerinin milyar dolar seviyelerine ulaştığı belirtiliyor.

REKLAM ANLAŞMALARI SERVETİNE SERVET KATTI

Dünyaca ünlü markalarla yaptığı reklam anlaşmaları ve global iş birlikleri de Beckham’ın gelirini artıran önemli kalemler arasında yer alıyor.

Ailenin servetindeki büyümede Victoria Beckham’ın moda dünyasındaki başarısı da önemli rol oynadı. Spice Girls grubuyla dünya çapında şöhret yakalayan Victoria Beckham, daha sonra kurduğu lüks moda ve kozmetik markasıyla kendi iş ağını oluşturdu.

Beckham çiftinin ulaştığı servet sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, İngiliz basını bu başarıyı “spor dünyasından gelen en büyük finansal yükselişlerden biri” olarak değerlendirdi.