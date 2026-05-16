İlişkilerde her zaman açık bir manipülasyonla karşılaşmak mümkün olmayabilir. Bazı insanlar, ihtiyaçlarını karşılamak için çevrelerindeki kişileri fark ettirmeden ve sessizce kullanma yoluna giderler. Psikologlara göre, birinin sizi kendi çıkarları doğrultusunda araçsallaştırdığını anlamanızı sağlayan kritik işaretler şunlardır:

1. Sadece ihtiyaç anında ortaya çıkma

Bu kişiler, hayatınızdaki önemli gelişmelere veya sizin zor zamanlarınıza karşı genellikle ilgisizdirler ancak kendi hayatlarında bir kriz çıktığında veya bir yardıma ihtiyaç duyduklarında aniden son derece samimi bir iletişim başlatırlar. İsteklerini elde ettikten sonra ise aynı hızla sessizliğe bürünürler.

2. Sürekli mağdur rolünü üstlenme

Sessizce kullanan kişiler, genellikle sorumluluk almaktan kaçınırlar. Bir sorun yaşandığında her zaman şartların veya başkalarının kurbanı olduklarını savunurlar. Bu yöntemle sizin merhamet duygunuzu tetikleyerek, normalde yapmayacağınız fedakarlıkları size "gönüllü" olarak yaptırırlar.

3. Tek taraflı çaba dengesi

İlişkinin dinamiği incelendiğinde, planları yapan, sorunları çözen veya duygusal destek veren tarafın her zaman siz olduğu görülür. Sizin talepleriniz söz konusu olduğunda ise genellikle "çok meşgul", "yorgun" veya "keyifsiz" oldukları gerekçesiyle geri çekilirler.

4. Sınırları ince ince ihlal etme

Doğrudan bir baskı kurmak yerine, suçluluk duygusunu kullanarak sınırlarınızı esnetirler. Hayır dediğinizde size kendinizi "kötü bir arkadaş" veya "anlayışsız biri" gibi hissettirecek pasif-agresif cümleler kurarak, zamanla sizin hayır diyemez hale gelmenize neden olurlar.

5. Övgü ve onayı araç olarak kullanma

Bu kişiler, sizi manipüle etmek için sıklıkla aşırı övgüye başvururlar. "Bunu senden başka kimse bu kadar iyi yapamaz" veya "Sen çok yardımsever birisin" gibi ifadelerle, sizi kendi kalıplarına hapsederler. Böylece yardım etmediğinizde bu "iyi insan" imajını kaybetmekten korkmanızı sağlarlar.