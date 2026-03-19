Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerinde yer aldığı Sevdiğim Sensin dizisinin son bölümünde, Erkan’ın Dicle’ye yaptığı sürpriz doğum günü ve ilk öpücük sahnesi izleyicilerin büyük ilgisini çekti. STAR TV’de yayınlanan dizinin 6. bölüm 3. fragmanında bu özel anlar dikkat çekti.
DİCLE'NİN HAYALİNİ KURDUĞU KÜPE
Dicle’nin hayalini kurduğu küpe, sahnede önemli bir detay olarak öne çıktı. İpliklerin sırrı ortaya çıkarken, Erkan’ın Dicle’ye hediyesi ve jestleri sosyal medyada çok konuşuldu.
''KIZA ÜMİT VERİ BOŞ ÇIKARMAZSIN İNŞALLAH''
İzleyiciler sahneler hakkında sosyal medyada şu yorumları yaptı:
- “Ay ne güzel oldu ya.”
- “Erkan ümit verip sonra kızı boş çıkarmazsın inşallah.”
- “Herkes kızın küpesinin derdine düşmüş, onun altında çok güzel bir hikâye var, sabırlı olmak lazım.”
- “Şu kızcağıza doğum günü hediyesi küpe alaydın be Erkan!”
- “Bu dizi aşkı çok güzel anlatıyor.”
- “İlk defa onu öptü!”