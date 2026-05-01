Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde, Dicle ve Erkan kadar konuşulan bir diğer ikili de Nilüfer ile Civan oldu.

ÖPÜŞME SAHNESİ GÜNDEM OLDU

Barış Baktaş ve Deniz Işın’ın hayat verdiği karakterlerin yakınlaşması dikkat çekti. Civan’ın Nilüfer’e duyduğu hayranlığı dile getirdiği romantik anların ardından ikili arasında öpüşme sahnesi sosyal medyada dikkat çekti.

''EVLENMEDEN OLMAZ''

Ancak sahnenin devamında Civan’ın “Evlenmeden olmaz, böyle yapamam. Sana sevdalıyım ama ancak evlilik...” sözleri Nilüfer’i şaşkına çevirirken, bu çıkış izleyiciler arasında tartışma yarattı.

Sosyal medyada “CivNil” etiketi kısa sürede gündem olurken, sahneye dair çok sayıda yorum yapıldı. X kullanıcıları, “Sezonun sürpriz çifti oldular” ve “Muhteşem ikili” gibi yorumlarla sahneyi değerlendirdi.