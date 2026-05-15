Başrollerini Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisinde ayrılık rüzgârı esiyor. Dizide “Burçin” karakterine hayat veren Elçin Zehra İrem, sezon finaliyle birlikte projeye veda edecek.

SEZON FİNALİ YAPIYOR

Star TV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşan Sevdiğim Sensin için sezon finali tarihi belli oldu. Ay Yapım imzalı dizi, 4 Haziran Perşembe günü sezon arası verecek.

DİZİYE VEDA EDİYOR

Sezon finali öncesi dizide dikkat çeken bir ayrılık yaşanacağı öğrenildi. Dizinin sevilen karakterlerinden “Burçin”e hayat veren Elçin Zehra İrem, ekibe veda edecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİYLE ANLAŞTI

Genç oyuncunun yeni adresi ise çok gecikmeden belli oldu. Elçin Zehra İrem, ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Altı Üstü İstanbul ile anlaşma sağladı.

NTC Medya imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Cem Söküt ve Sacide Taşaner gibi dikkat çeken isimler yer alıyor.