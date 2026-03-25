Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, katıldığı televizyon programında kamuoyunun merak ettiği soruları yanıtladı. Programda asgari ücrete ara zam ihtimali, emeklilere yönelik faizsiz kredi imkânı ve araç alımında vergi muafiyeti gibi konular ele alındı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Karakaş, enflasyonun seyrine dikkat çekerek ara zam ihtimalinin tamamen gündemden kalkmadığını ifade etti. Geçmiş yıllarda birden fazla zam yapıldığını hatırlatan Karakaş, Temmuz döneminde enflasyon verilerine göre yeniden bir değerlendirme yapılabileceğini belirtti. Yasal açıdan ara zam yapılmasının önünde bir engel bulunmadığını da vurguladı.

EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ

Emekliler için ÖTV’siz araç alımı konusunun sıkça gündeme geldiğini belirten Karakaş, bu konuda Meclis’e sunulmuş bir kanun teklifi bulunduğunu ancak bunun muhalefet tarafından verildiğini söyledi. Düzenlemenin yasalaşmasının kesin olmadığını, sürecin Meclis’te netleşeceğini ifade etti.

EMEKLİLERE FAİZSİZ KONUT KREDİSİ GELECEK Mİ?

Emeklilere sıfır faizli konut kredisi konusunda ise halihazırda sınırlı bir uygulamanın bulunduğunu aktaran Karakaş, bu imkânın tüm emeklileri kapsamadığını belirtti. Uygulamanın daha çok şehit yakınları, gaziler ve vazife malulleri gibi belirli gruplara yönelik olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda kredilerin sürecinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü belirten Karakaş, başvuruların ilgili kamu bankaları üzerinden gerçekleştirildiğini aktardı.

İsa Karakaş’ın değerlendirmelerine göre asgari ücrette ara zam ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil ve enflasyon verileri bu süreçte belirleyici olacak.

Emeklilere yönelik ÖTV muafiyeti ve geniş kapsamlı konut kredisi gibi düzenlemeler ise henüz kesinleşmiş değil. Mevcut uygulamalar ise yalnızca belirli gruplarla sınırlı şekilde devam ediyor.