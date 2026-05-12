Mardin’de şeker hastalığına iyi geldiği düşüncesiyle doğadan topladığı bilmediği bir otu pişirip yiyen 52 yaşındaki M.S., ölümün eşiğinden döndü. İç organlarında ağır hasar meydana gelen talihsiz kadın, yoğun tedavi süreciyle hayata tutunurken, vatandaşlara "Tanımadığınız otlara dokunmayın" uyarısında bulundu.

ŞİFA ARARKEN ZEHİR YEDİ

Şeker hastası olan M.S., bahar aylarında dağdan topladığı bitkileri arkadaşlarının "şeker hastalığına şifadır" tavsiyesi üzerine eve getirip pişirdi. Yemeği yedikten yaklaşık 3 saat sonra fenalaşan kadın, yakınları tarafından acilen Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde, tüketilen yabani otun karaciğer, böbrek ve kemik iliği başta olmak üzere neredeyse tüm iç organlarına ciddi hasar verdiği saptandı.

Yaşadığı dehşeti anlatan M.S., "Gerçekten öldüm ve dirildim. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Tanımadığınız otları yemek insanın hayatına mal olabiliyor. Ben o hataya düştüm, siz sakın düşmeyin," diyerek pişmanlığını dile getirdi.

'HERKES BU KADAR ŞANSLI OLMAYABİLİR'

Bölgede yaygın olarak tüketilen "çiriş otu" ile zehirli türlerin sıkça karıştırıldığını belirten Dahiliye Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi İdris Baydar, hayati bir uyarıda bulundu. Zehirli otların içinde bulunan kolşisin maddesinin vücutta çok hızlı yayılarak organ yetmezliğine yol açtığını belirten Baydar, şu ifadeleri kullandı:"Bu madde karaciğerden kalbe kadar her yere zarar veriyor. Takip ettiğimiz vakalarda modern tıp sayesinde iyileşme sağladık ancak herkes bu kadar şanslı olmayabilir. Doğada bulduğunuz her bitkinin hangi etkiyi yaratacağını biz dahi öngöremeyebiliriz."

HASTANELER DOLUP TAŞIYOR

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Çağlar Öztürk ise son iki haftadır yabancı ot zehirlenmesi şikayetiyle gelen hasta sayısında belirgin bir artış yaşandığını kaydetti. Özellikle çiriş otu ve çiğdem özü gibi bitkilere karışan yabani türlerin hayati risk taşıdığını vurgulayan yetkililer, halkı doğadan toplanan ürünleri tüketirken azami dikkat göstermeye çağırdı.