Olay, önceki gün akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, bir eve tabancayla ateş açmak istedi. Silahın tutukluk yapması üzerine panik yaşayan şüpheli, tabancanın ayarını yaptıktan sonra eve 2 el ateş etti. O anlar, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

