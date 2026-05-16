Yangın, 03.30 sıralarında Çayırdere Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken demir yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

