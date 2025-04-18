TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının sağlık durumuyla ilgili dün bir açıklama yapmıştı.

Babasının durumunun stabil olduğunu ve yüksek hayati riskinin devam ettiğini belirten Ceren Önder Kandemir, "'Durumu iyiye gidiyor' haberi, temennimizin çok ötesinde değil ama temenni denilen şey de önemsiz değil" ifadelerini kullanmıştı.

'KENDİLERİNİ SOLCU SANAN KİMİ HESAPLARIN...'

Ceren, son olarak ise babasının 12 yıl önce Gezi Parkı'nda yaptığı konuşmayı Şair ve Yazar Nevzat Çelik'in yazdığı notla paylaştı.

Çelik'in yazdığı söz konusu notta şu ifadeler yer alıyordu:

"Trollerin sevinç böğürtüleri değil, beni asıl şaşırtan ve üzen, kendilerini solcu sanan kimi hesapların ‘oh olsun’ demeye getirdikleri paylaşımları oldu!

Mamak A Blok’un havalandırmasında gece vakti falakaya yatırılıp da bir kez bile ah’ demeyen adamdır, insandır Sırrı Süreyya Önder!"