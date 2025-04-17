TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kalbi duran Önder’e acil serviste 10 dakika kalp masajı yapıldı, kalbi saat 23.05’te bir kez daha durdu.

EN AĞIR VAKA

Önder’in yırtılan aortu yaklaşık 12 saat süren bir operasyonla dikildi. Hastane ekibi Önder’in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, Önder’in ölüm riskinin yüksek olduğu bir ameliyat

geçirdiği ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Prof. Dr. Ertan Sağbaş, “Son dönemde gördüğüm en ağır vakaydı” dedi.

Ameliyatın başarılı geçmesine rağmen kalbin sağ yarısının iyi kasılamadığı ve Önder’in kalp dolaşım destek cihazı eşliğinde yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi.

Önder'in kalbinin sağ tarafındaki sorunun devam ettiği ve uyutulacağı gün sayısının 3 günden 5 güne çıkarılma kararı alındığı öğrenildi.

ÇOK ZOR ZAMANLAR

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ameliyat sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

-Sevgili Sırrı Süreyya Önder çok zor zamanların insanı. Yüreği çok zor zamanlara dayanmış, çok ağır olaylar yaşamış, çok büyük sorumluluklar üstlenmiş bir insan.

-Dolayısıyla bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı şekilde çıkacağına inanıyoruz. Bu dayanışma, Önder’i kaldığı yerden, koşturduğu barış için yüreğini tekrar oradan kaldıracak ve kaldığı yerden devam edecek.

Önder’in sağlık durumunun öğrenilmesinin ardından, önceki geceden beri çok sayıda kişi hastane önündeki bekleyişini sürdürüyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, grup başkanvekilleri ve DEM Parti milletvekilleri programlarını iptal ederek hastaneye gitti.

CHP lideri Özgür Özel İstanbul’a gelerek hastaneyi ziyaret etti.

BARIŞI SAVUNAN KALP

Özel, “Doktorlar, mucize sayılabilecek gelişmelerden bahsettiler. Bu kadar mucizevi gelişme boşuna olmadı. Herkes için iyilik isteyen barışı savunmuş bir kalp şimdi içeride. Türkiye’deki herkesin kalbi onunda birlikte atıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki kez Van Milletvekili Pervin Buldan’ı arayarak hem bilgi aldı hem de ameliyat süreciyle ilgili bilgi verdi. Erdoğan, Buldan’a “Ne gerekiyorsa yapılacak”dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli de hem Buldan’ı arayarak hem de hastaneyi arayarak bilgi aldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile AKP Sözcüsü Ömer Çelik de hastaneye giderek partililerden bilgi aldı.