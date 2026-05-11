Olay, dün saat 00.15 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Fatih T. (29), konuşmak için dini nikahlı eşi Sibel E.’nin (39) bulunduğu adrese gitti. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Mehmet Fatih T., silahla 1 el ateş etti. Kurşun, Sibel E.’nin yanında bulunan pencerenin mermerine isabet etti. Parçalanan mermerden kopan parçalar kadının kasık ve genital bölgesine isabet ederek yaralanmasına yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci açık olan Sibel E., Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede 1 adet boş kovan tespit edildi. Olay sonrası kaçan Mehmet Fatih T., polis ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alındı. Şişli Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Öte yandan, Sibel E.’nin poliste 10, Mehmet Fatih T.’nin ise 17 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.