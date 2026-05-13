İtalyan mimar Arturo Vittori, temiz suya erişimi olmayan kırsal bölgeler için doğadan ilham alan devrim niteliğinde bir çözüm geliştirdi. "Warka Water" adı verilen ve bambu ile polyester ağ kullanılarak inşa edilen kuleler; yağmur, sis ve çiğdeki nemi yoğunlaştırarak günde 100 litreye kadar içilebilir su üretebiliyor.

Hiçbir elektrik enerjisi, pompa veya mekanik filtre gerektirmeyen bu sistem, tamamen fizik kurallarıyla çalışıyor. Sıcak bir günde soğuk bir bardağın dış yüzeyinde oluşan su damlacıklarını taklit eden kule, havadaki nemi tabanındaki rezervuarda topluyor. Kurulum maliyeti 500 ile 1.000 dolar arasında değişen bu yapılar, geleneksel su tesisatlarının dörtte biri fiyatına mal edilebiliyor.

BİRÇOK ÜLKEDE HAYAT KURTARIYOR

Hafif ve dayanıklı bir malzeme olan bambudan yerel halk tarafından kolayca monte edilebilen proje; Haiti, Brezilya, Hindistan ve Etiyopya gibi ülkelerde halihazırda hayat kurtarıyor.

Adını Etiyopya'daki geleneksel toplanma ağacı olan "Warka"dan alan kuleler, sadece su sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bölge halkı için gölgesinde eğitim ve toplantıların yapıldığı sosyal bir merkez işlevi görüyor.