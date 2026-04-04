Ekonomi gündeminde yer alan emekli maaşı hesaplamaları, Mart ayı verilerinin açıklanmasıyla yeni bir boyut kazandı. 2026 yılının Temmuz ayında yapılacak zam oranını belirleyecek olan altı aylık sürecin ilk yarısı geride kalırken; Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait kümülatif rakamlar belli oldu. Geçtiğimiz dönemde yapılan düzenlemelerle sosyal refah payı ve toplu sözleşme farklarını alan emekliler için şimdi gözler, yılın ikinci yarısındaki nihai orana çevrildi.

OCAK AYINDA DÜZENLEMELER YAPILMIŞTI

Yılın ilk döneminde netleşen enflasyon oranları, güncel maaşların temelini oluşturmuştu. Ocak ayında açıklanan altı aylık verilere göre emekli zammı yüzde 12,19 olarak gerçekleşmiş, bu oranla en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL seviyesine gelmişti. Ancak yapılan yeni yasal düzenleme ile en düşük maaş 20 bin liraya tamamlanarak, bu gruptaki emeklilere toplamda yüzde 18,4 oranında bir artış yansıtılmıştı.

PİYASA BEKLENTİLERİ VE GERÇEKLEŞEN VERİLER

Piyasalarda yıllık enflasyonun yüzde 30 ile yüzde 33 bandında gerçekleşeceği öngörülürken, resmi veriler yıllık enflasyonun yüzde 30,89 olduğunu gösterdi. Bu dönemde maaş hesaplamalarına temel teşkil eden diğer göstergeler ise şu şekilde tabloda yer aldı:

Toplam Enflasyon: %12,19

5 Aylık Enflasyon Farkı: %6,85

Toplu Sözleşme Zammı: %11

Kümülatif Zam: %18,60

YILIN İLK ÇEYREĞİNDEKİ ENFLASYON SEYRİ

TÜİK’in paylaştığı aylık değişim oranları, zam oranının adım adım nasıl oluştuğunu ortaya koyuyor. Ocak ayında yüzde 4,84 ve Şubat ayında yüzde 2,96 olarak hesaplanan aylık enflasyon, Mart ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Bu veriler sonucunda ulaşılan üç aylık tablo şu ifadelerle özetlendi:

• Toplam enflasyon: %10,04

• Toplu sözleşme zammı: %11

NİHAİ ZAM İÇİN ÜÇ AY KALDI

Mart ayı verilerinin sisteme girmesiyle birlikte, emekli zammının "cebe giren" ilk üç aylık kısmı kesinleşmiş oldu.

Temmuz 2026’da uygulanacak olan kesin zam oranı; Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon rakamlarının ilave edilmesiyle netleşecek.

Şu an için kümülatif yüzde 10,04 seviyesinde olan enflasyon farkına, önümüzdeki üç ayın verileri ve toplu sözleşme şartları eklenerek milyonlarca sigortalının yeni maaşları belli olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ZAM TABLOSU

Mevcut Maaş 2026 Yeni Maaş (%10,04 Zamlı)

₺20.000,00 ₺22.008,00

₺21.000,00 ₺23.108,40

₺22.000,00 ₺24.208,80

₺23.000,00 ₺25.309,20

₺24.000,00 ₺26.409,60

₺25.000,00 ₺27.510,00

₺26.000,00 ₺28.610,40

₺27.000,00 ₺29.710,80

₺28.000,00 ₺30.811,20

₺29.000,00 ₺31.911,60

₺29.100,00 ₺32.021,64

₺29.200,00 ₺32.131,68

₺29.300,00 ₺32.241,72

₺29.400,00 ₺32.351,76

₺30.000,00 ₺33.012,00