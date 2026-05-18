Aydın’ın Efeler ilçesinde elinde kılıçla sokakta dolaşan kadın, çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Olay, Orta Mahalle 213 Sokak’ta meydana geldi.

Manşet Aydın adlı yerel haber sitesinin haberine göre, alkollü olduğu belirtilen kadın, elindeki kılıçla zaman zaman çevreye savururken kendisine de zarar verdi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, kadını sakinleştirmek için uzun süre çaba harcadı. Ekiplere zaman zaman zorluk çıkardığı belirtilen kadın, müdahalenin ardından güçlükle kontrol altına alındı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, polis ekiplerinin müdahalesi olası bir facianın önüne geçti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.