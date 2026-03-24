301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada istinaf incelemesi tamamlandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, 28 sanıklı dosyada önemli bir karara imza attı.

Mahkeme, Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 29 Nisan 2025 tarihli kararına yapılan istinaf başvurularını değerlendirerek, 16 sanık hakkında verilen beraat ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarını kaldırdı. Ancak bu sanıklar yönünden davaların, “görevi kötüye kullanmak” suçunda öngörülen 8 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle düşmesine hükmetti.

Dosyada yer alan 12 sanık açısından ise yerel mahkemenin HAGB kararları düzeltilerek istinaf başvuruları esastan reddedildi.

Kararda, bazı sanıklar yönünden zaman aşımının 2020, bazıları açısından ise 2022 yılında dolduğu belirtilirken, soruşturma izin süreçlerinin zaman aşımını kesen veya durduran bir işlem olarak kabul edilmediği vurgulandı.

Öte yandan mahkeme, davaya katılanların ve avukatlarının yaptığı başvuruları da “doğrudan zarar görme” şartının oluşmadığı gerekçesiyle reddetti. Kararda, Yargıtay Ceza Genel Kurulu içtihatlarına atıf yapılarak dolaylı zararların davaya katılma hakkı vermeyeceği ifade edildi.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Davanın avukatlarından Hatice Aslan Atabay ise karara tepki gösterdi. Atabay, kararın hukuki ve vicdani açıdan kabul edilemez olduğunu savunarak, sürecin kamu vicdanını zedelediğini ve hak arama özgürlüğünü sınırladığını dile getirdi.