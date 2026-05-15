1986'dan beri yalnızca Celtic ve Rangers'ın şampiyonluk sevinci yaşadığı İskoç Ligi'nde 41 yıl sonra üçüncü bir takım hiç olmadığı kadar şampiyonluğa yakın. Yarın Celtic ile Hearts arasında oynanacak maçta Hearts, sahadan beraberlikle ayrılsa dahi İskoçya'nın iki devinin hegemonyasına son vererek şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Aberdeen'in 1985'teki şampiyonluğundan bu yana İskoçya'da "Old Firm" olarak bilinen Celtic ve Rangers dışında başka şampiyon çıkmadı. Bu süreçte Celtic 23 kez; Rangers ise 17 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Milyonların merakla beklediği karşılaşmanın ilk düdüğü TSİ 14.30'da çalacak. Müsabaka, TRT Spor ekranlarından da şifresiz olarak yayınlanacak.

Öte yandan tarihinde 4 şampiyonluğu bulunan Hearts, ligde en son 1959-60 sezonunda kupayı kaldırdı. 80 puanla Celtic'in yalnızca 1 puan önünde bulunan Hearts, yarın sahadan beraberlikle ayrılsa dahi 66 yıllık hasretine son verecek ve "Old Firm"in 41 yıllık hegemonyasını yıkacak.