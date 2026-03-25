Gündemar Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı. 23-26 Şubat tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 325 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

"Sizce Türkiye’de şu anda en etkili muhalefet yapan siyasi parti hangisidir?" sorusunun yöneltildiği katılımcıların yüzde 48,5'i CHP'yi en etkili muhalefet partisi olarak gördüklerini ifade etti. CHP'yi yüzde 5.3 ile Anahtar Parti takip etti. İktidarın 'Terörsüz Türkiye' ismini verdiği sürecin ardından DEM Parti'nin oy oranı ise yüzde 3,9 olarak ölçüldü.

İşte son anketin sonuçları:

CHP: %48,5

Anahtar Parti: %5,3

Yeniden Refah Partisi: %4,4

DEM Parti: %3,9

Zafer Partisi: %3,8

İYİ Parti: %3,5

Türkiye İşçi Partisi: %2,1

Hiçbiri: %22,3

Fikrim yok: %6,3