ABD Çalışma Bakanlığı nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.
ABD nisan ayı enflasyonu beklentilere paralel bir şekilde aylık yüzde 0,6 gelirken yıllık veri beklentilerin üzerinde yüzde 3,8 geldi.
Çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 2,8 aylık ise 0,4 olarak hesaplandı.
Orta Doğu'da devam eden ABD-İsrail-İran geriliminden etkilenen değerli metal fiyatları bugün ABD'den gelen veri öncesinde yatay seyretti. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte enflasyon tehdidi de bütün dünyada artıyor.
PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU?
Dünyanın merakla beklediği kritik ABD enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamları sonrası piyasalarda hareketlilik görülmedi.
Ons altın kritik enflasyon rakamları öncesinde 4 bin 702 dolar seviyesinde bulunuyordu. Veri sonrası 4 bin 705 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.