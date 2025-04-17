Son Dakika Haberi... Adalet Bakanı Tunç, yeni infaz düzenlemesiyle ilgili konuştu.

Bakan Tunç, "Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi bir af söz konusu değil. Şu anda teknik çalışma devam ediyor. 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'de düzenlenen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SIRRI SÜREYYA ÖNDER AÇIKLAMASI

"İstanbul milletvekili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı hepimizi derinden üzdü, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah sağlığına bir an önce kavuşur.

Biz aslında yarın için, saat 14:00'te DEM Parti heyetiyle randevulaşmıştık. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında ifade edecekleri hususlar vardı, bunları bizimle paylaşacaklardı. Süreyya Bey'in rahatsızlığı nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Tüm odaklandığımız nokta Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşması, bütün temennimiz duamız bu.

Kendisi gerçekten uzlaşmacı kişiliğiyle bu sürece önemli katkılar veriyordu, Terörsüz Türkiye'ye inanan kişilerdendi. Bir takım çalışmalar başlatmışlardı, heyetiyle beraber yarın için buluşacaktık ve hususları dinleyecektik.

Yarın olsaydı neler gündeme gelecekti;

Elbette ki görüşme sırasında neleri ifade edeceklerini şu anda söylememiz mümkün değil.

Ama öncesinde özellikle cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin şartlarıyla ilgili olarak birtakım talepleri oluyordu zaman zaman.

Bunlar özellikle mevzuat, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde zaten yapılıyordu.

Özellikle hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili ve infaz şartlarıyla ilgili bir takım taleplerde bulunmuşlardı.

Onlarla ilgili yapılan çalışmaları o görüşmede değerlendirebilirdik.

TRAFİK DÜZENLEMESİ SİNYALİ

10. Yargı Paketi olarak kamuoyunda biliniyor ama Yeni Yargı Reformu Strateji belgemizin de ilk paketi olacak. Yargı Reformu Strateji belgemizde 264 hedef var belirlediğimiz. Bunları belirli bir takvime bağlamış durumdayız. Bu uygulama takvimi gereğince yasal düzenleme gerektiren hususları teknik çalışmaları biz milletvekillerimize arz edeceğiz.

Bu reform belgemizin ilk paketi olacak ceza adaleti ile ilgili. Ceza adaleti dediğimiz zaman sadece infaz aşaması değil, soruşturma aşaması; yani delillerin toplanma aşaması, kovuşturma aşaması; yargılama dediğimiz kısım ve sonrasında infaz aşaması. Bu 3 aşamanın da tek amacı ceza adaletini sağlamak, toplumu suçtan korumak. Dolayısıyla yargı paketimizde hem soruşturma, hem infaz hem de kovuşturma aşamasıyla ilgili bazı düzenlemeler olacak. Şu anda teknik çalışmalar devam ediyor. Burada kanun yapma yetkisi milletvekillerimizin. Onlar bu paketi ekleyebilecekleri hususlar olabilir, takdir Meclis'imizin. Özellikle kamuoyuna yansıyan bazı düzenlemeler var; trafik suçlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığımızın idari para cezalarıyla caydırıcılıkla ilgili çalışma var ama trafik suçlarında düzenlenmesi gereken hususlar var.

Özellikle maganda, şehir eşkıyası dediğimiz; silah kullanılması gibi birçok husus pakette yer alacak.

55 BİN KİŞİYE AF GELECEK Mİ?

Kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus yanlış anlaşılma. Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var.

55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil.

CHP'YE KAYYUM İDDİALARI

Kimin tutuklanacağı, kimin serbest kalacağı şeklinde kişilerin sosyal medyada paylaşım yapması tamamen dezenformasyon amaçlıdır. Bunlara itibar edilmemesi gerekir, bunların sonuçları olur. Bu konuda özellikle sosyal medya paylaşımları yapılırken dikkat edilmeli. Dezenformasyon teşkil edebilecek paylaşımlardan kaçınılması gerekir, böyle paylaşımlar olursa zaten Cumhuriyet Savcılarımız dün akşam olduğu gibi devreye giriyor.

CAN ATALAY AÇIKLAMASI

AYM kararının sonuç kısmıyla ilgili okuması, Grup Başkanvekilimiz tarafından değerlendirildi. Meclis'in çalışma düzeni bellidir. Meclis içtüzük çerçevesinde yürütülür. Bu kuralın dışına çıkarak farklı çalışmalar içerisine girmek Meclis'in saygınlığına da gölge düşüren hususlardır. Zaten Meclis Başkanımız da gerekli cevabı vermiştir. AYM kararı ve Yargıtay kararı ortadadır. Tabi, yerel mahkemenin ve Yargıtay'ın verdiği karar Meclis tarafından okunmuştur. Yeniden yargılama söz konusu olmadığı için kesin hüküm devam etmektedir. AYM kararının orada okunması sonuca etkili bir durum değildir. Meclis Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle Meclis'te milletvekillerinin çoğunluğunun orada bulunmadığı bir ortamda böyle bir çaba içerisine girilmesi çok şık olmamıştır.