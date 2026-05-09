Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar bir süredir kamuoyunda tartışılırken, konuya ilişkin AKP kanadından ilk açıklama geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, SAHA Expo’da yaptığı değerlendirmede iddialara ilişkin konuştu.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

-Arkadaşlar, partimize geçecek belediye başkanlarını zaten şeyde görüyorsunuz; il başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantıları zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz.

-Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının şöyle bir sorunu var; Kendi partisindeki yönetim problemlerini sürekli AK Parti üzerinden yönetmeye çalışıyor.

-Kendi partisini yönetemem diye bir durumu var. Sürekli AK Parti üzerinden izah etmeye çalışıyor.

-Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir. Muhalefetteyken, devlet organlarını tehdit etti, askeri organları, gazetecileri, kitap satılan yerleri tehdit etti.