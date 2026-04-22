“İrtikap” soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün tutuklanan CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevinden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: -Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

