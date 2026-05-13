Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca hakkında dikkat çeken bir sağlık iddiası gündeme geldi. Sabah saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gittiği öne sürülen Kaynarca’nın tedavi altına alındığı belirtildi.
OKTAY KAYNARCA ZEHİRLENDİ
2. Sayfa” programında Akif Yaman’ın haberine göre; Oktay Kaynarca gıda zehirlenmesi yaşadı. Sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye başvuran oyuncunun burada tedavi gördüğü aktarıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
Tedavisinin ardından Oktay Kaynarca’nın sağlık durumunun iyiye gittiği ve taburcu sürecine ilişkin olumlu gelişmeler olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.
