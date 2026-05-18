Sumud Filosu aktivistleri, gemilerine içi tam teçhizatlı asker dolu hız botlarının yaklaştığını aktardı. Gemilerde acil durum ilan edildi.
Geçtiğimiz hafta Marmaris'ten yola çıkan Sumud Filosu Gazze'ye doğru ilerliyordu. Filoya Akdeniz açıklarında müdahale edildi.
İçi asker dolu en az bir hız botunun bir Sumud Filosu gemisine çıktığı anlar görüntülendi. Aktivistler can yeleklerini giyerken askerler Sumud Filosu'na ait kameraları kırdı.
Filodaki aktvistler, hız botlarının İsrail'e ait bir savaş gemisinden gönderildiği aktardı. Sumud Filosu resmi hesabı "Gemiler bize doğru yaklaşıyor. Tehditleri reddediyoruz" mesajı yayınladı.