Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren, profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilen suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin başlattığı teknik ve fiziki takipte, 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediği belirlenen örgütün, suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi.

200 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ

Banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları incelendiğinde özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlenen örgütün, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) analizi ve soruşturma kapsamındaki mali incelemelerde; yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi.

198 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgütün elebaşı Selahattin Akın Uzun'un da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 21 ilde belirlenen adreslere 14 Mayıs'ta operasyon düzenleyen polis ekipleri, Uzun ve Kütahyalı'nın da arasında olduğu 161 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.

ŞİFRESİ KIRILAN TELEFONDA İNCELEME YAPILDI

Uluslararası nitelikte suç örgütüne yönelik operasyon dosyasının, 2024 yılında Adana'da düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen cep telefonundaki tespitle açıldığı ortaya çıktı.

Adana polisinin, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik örgüt üyesi Serdal Tanak'ın evine düzenlediği operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ile dijital materyaller ele geçirildi.

Tutuklanan Tanak'ın cep telefonu şifresini kıran siber polisi, cihazda yaptığı incelemede örgüt şeması ve faaliyetleriyle ilgili yazışmalara ulaştı.

KÜTAHYALI MASAK RAPORLARIYLA DOSYAYA KATILDI

İncelemeyi derinleştiren polis, örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun'un talimatlarıyla hareket ettiği belirlenen Tanak'ın, organizasyonun yönetiminde söz sahibi olduğu, faaliyetleri de organize ettiği saptadı.

Polisin, bu tespitlerin ardından operasyon için delil toplanmaya başlandı. Hakkındaki suç detaylarına ulaşıldığı öne sürülen Kütahyalı'nın da istenen MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına katıldı.

YÜZDE 70 PAY ALIYORMUŞ

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olduğu öğrenilen Selahattin Akın Uzun'un, örgütü yurt dışından yönettiği belirtildi.

Karadağ ve KKTC'de bağlantıları bulunduğu belirlenen Uzun'un KKTC'yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı, dijital veriler içinse 2022'de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu tespit edildi.

Türkiye'ye hiç gelmeyen Uzun'un bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceğinin belirlenmesi sonrası operasyonun da düğün tarihine göre planlandığı anlaşıldı.

İstanbul'da düğüne gidemeden yakalanan Uzun'un, örgüt içindeki kar paylaşım oranının yüzde 70 olduğu belirlendi. Örgüt üyelerinin 'Akın abi' olarak hitap ettiği Uzun'un, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.

135 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 154'ü 17 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevindeki Serdal Tanak'ın da aralarında bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.