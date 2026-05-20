Bir dönem 'Türkiye'nin en zengin kadını' olarak tanınan Servet Koçak, 89 yaşında hayatını kaybetti.



Koçak'ın 10 Mayıs'taki ölümünden kamuoyu ve erkek evlatları ise günler sonra haberdar olabildi. Servet Koçak ile birlikte yaşayan kızı Naciye Koçak, malikanesindeki çalışanlarla birlikte gizlice annesini defnetti ve miras davasında karşı karşıya geldiği ağabeylerine haber vermedi.



MİRAS KAVGASI, MEVLİT REKABETİNE DÖNDÜ



Sabah'ın haberine göre vefat haberini sonradan öğrenen Servet Koçak'ın oğlu Recai Koçak, annesinin 7'sinde mevlit okutmak istemiş ve annesinin tüm dostlarını arayıp davet etti. Servet Koçak'ın vefatını birçok yakını ise ancak bu telefon aracılığıyla günler sonra öğrenebildi.



Ağabeyinin organize ettiği mevlidi duyan Naciye Koçak ise, bir gün öncesine 'alternatif mevlit' organizasyonu ayarlayarak annesinin tüm sevenlerini telefonla arayıp davette bulundu.



Buna karşın Servet Koçak'ın yakınları, Naciye Koçak'ın kendilerine annesinin ölüm haberini vermemesi nedeniyle duruma tepki gösterdi ve davalık olduğu ağabeyi Recai Koçak'ın düzenlediği mevlide katılım gösterdi.



MİRAS DAVASI VE YALI ÇEKİŞMESİ DEVAM EDİYOR



Boğaz'ın en değerli yalıları arasında bulunan Kara Tadori Yalısı'nı ve milyarlarca liralık serveti paylaşamayan aile üyeleri arasındaki miras davası devam ediyor.



Servet Koçak'ın oğulları Recai ve Necati Koçak, 2022 yılında kız kardeşleri Naciye Koçak'ın, annelerinin servetini kullandığı iddiasıyla annelerinin tüm mal varlığı ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir koydurmuş, vasi tayin edilmesi için de dava açmıştı. Naciye Koçak, 2010 yılında Yunan bankacı Costa Iozias ile evlenip Komşu'ya gelin gitmiş ancak 1.5 yıl sonra boşanıp İstanbul'a dönmüştü. O tarihten beri de annesiyle birlikte yaşıyordu.







