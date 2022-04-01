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Anadolu Efes, Euroleague’de play-off’u garantiledi

Anadolu Efes, Alba Berlin'i 87-77'lik skorla yenerek 26. maçında 15. galibiyetini alarak 5. sıraya yükseldi.

Yayınlanma: 22:05 - 01 Nisan 2022 Güncellenme:
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Anadolu Efes, Euroleague’de play-off’u garantiledi

Euroleague’in 33. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, ALBA Berlin ile karşılaştı. Sinan Erdem’de kapalı gişe oynanan mücadeleyi Efes, 87-77’lik skorla kazandı.

Micic’in forma giymediği maçta Shane Larkin mücadeleyi 25 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle tamamladı.

Temsilcimiz 26. maç sonunda 15. galibiyetini alarak 5. sıraya yükseldi ve play-off’u garantiledi.

Anadolu Efes 7 Nisan Perşembe günü Kızılyıldız deplasmanında normal sezonun son maçına çıkacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Daniel Hierrezuelo, Tomislav Hordov, Eduard Udyanskyy

Anadolu Efes: Bryant 14, Larkin 28, Simon 7, Moerman 13, Pleiss 8, Dunston 9, Singleton 4, Anderson 4, Buğrahan Tuncer, Erten Gazi

Başantrenör: Ergin Ataman

ALBA Berlin: Delow 8, Maodo Lo 15, Smith 8, Da Silva 20, Thiemann 11, Zoosman 4, Mattisseck 6, Schneider 3, Koumadje 2, Olinde

Başantrenör: Aito Garcia Reneses

1. Periyot: 16-24 (ALBA Berlin lehine)

Devre: 36-39 (ALBA Berlin lehine)

3. Periyot: 62-57 (Anadolu Efes lehine)

Anadolu Efes Perşembe