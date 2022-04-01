Anadolu Efes, Euroleague’de play-off’u garantiledi
Anadolu Efes, Alba Berlin'i 87-77'lik skorla yenerek 26. maçında 15. galibiyetini alarak 5. sıraya yükseldi.
Euroleague’in 33. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, ALBA Berlin ile karşılaştı. Sinan Erdem’de kapalı gişe oynanan mücadeleyi Efes, 87-77’lik skorla kazandı.
Micic’in forma giymediği maçta Shane Larkin mücadeleyi 25 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle tamamladı.
Temsilcimiz 26. maç sonunda 15. galibiyetini alarak 5. sıraya yükseldi ve play-off’u garantiledi.
Anadolu Efes 7 Nisan Perşembe günü Kızılyıldız deplasmanında normal sezonun son maçına çıkacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Daniel Hierrezuelo, Tomislav Hordov, Eduard Udyanskyy
Anadolu Efes: Bryant 14, Larkin 28, Simon 7, Moerman 13, Pleiss 8, Dunston 9, Singleton 4, Anderson 4, Buğrahan Tuncer, Erten Gazi
Başantrenör: Ergin Ataman
ALBA Berlin: Delow 8, Maodo Lo 15, Smith 8, Da Silva 20, Thiemann 11, Zoosman 4, Mattisseck 6, Schneider 3, Koumadje 2, Olinde
Başantrenör: Aito Garcia Reneses
1. Periyot: 16-24 (ALBA Berlin lehine)
Devre: 36-39 (ALBA Berlin lehine)
3. Periyot: 62-57 (Anadolu Efes lehine)