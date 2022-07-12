Anadolu Efes’te ayrılık

Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Chris Singleton ile yollarını ayırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

EuroLeague’de sezonu şampiyon olarak noktalayan Anadolu Efes, Chris Singleton ile yolların ayrıldığını açıkladı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 2 sezon üst üste EuroLeague kupasını kazanan takımın parçalarından olan Chris Singleton’a teşekkür edildi.

Anadolu Efes’in açıklaması şu şekilde:

“3 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve kulübümüzde pek çok kupa kazanan Chris Singleton’a formamız altında verdiği mücadele ve katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz.”