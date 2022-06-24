Bahçeşehir Koleji Başkanı Hüseyin Yücel: Türk gençlerine yatırım yapıyoruz!

Bahçeşehir Koleji Başkanı Hüseyin Yücel, basketboldan karşılık beklemediklerini vurguladı. Sözcü'ye özel açıklamalar yapan Yücel, "Basketbol mali anlamda hiç mantıklı bir yatırım değil. Ancak biz bu yatırımı gençlerimiz ve Türk basketbolu için yapıyoruz" dedi.

Devrim DEMİREL

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Bahçeşehir Koleji, Türk basketboluna yeni soluk katan, genç bir basketbol kulübü.

‘Kırmızı Ejderler' az zamanda çok ve doğru iş yapmanın örneklerini verdi; FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu, ING Süper Lig'de de 6. olup play-off'a girdi, sezonun formda takımı Galatasaray Nef'e elendi. Bahçeşehir Koleji Başkanı Hüseyin Yücel, deneyimlerini ve hedeflerini SÖZCÜ'ye anlattı…

NEDEN BASKETBOL?

“Ailece basketbolu seviyoruz, sanırım bu seçimi yapmamızdaki en önemli etken bu. Basketbolu seçmemizin sebeplerinden biri, bu branşta fark yaratabileceğimizi düşünmemiz.”

CESARET VERİYOR

-Erkek basketbolu yatırım ister. Getirisi de yok.

“Evet; aslında mali anlamda mantıklı bir yatırım değil. Ancak biz bu yatırımı gençlerimiz ve Türk basketbolu için yapıyoruz. Maddi olarak karşılık beklemiyoruz. Bu maceramızın, ulvi amaçlara hizmet ettiğine inanıyoruz.”

-Kısa, orta, uzun vadede işler planladığınız gibi mi gidiyor?

“Evet. Kulüp tarihimiz yalnızca 5 yıl öncesine dayanmasına rağmen bu kısa sürede çok iyi işler yaptığımıza inanıyorum. 5 yılın 3'ünde Avrupa'da mücadele edip sonunda kupa kazanmak büyük iş. Ayrıca bu sezon Süper Lig'de play-off'a katılma başarısı gösterdik. Bunlar, kısa vadede doğru işler yaptığımıza işaret ediyor. Bundan sonrası için daha iyilerini yapmamız için de cesaret veriyor.”

ÖZKAYNAK ZENGİNLİĞİ

-En önemli sporcu kaynağı okullar. Altyapının durumu ne?

“Bu alanda Türkiye'deki en avantajlı kulüplerden biri biziz. Ülkemizin 65 şehrinde okullarımız var ve her kampüsümüz, bizim için özkaynak değeri taşıyor. Bunun yanında İstanbul'la birlikte İzmir, Ankara, Antalya, Mersin, Samsun gibi şehirlerimizde altyapı takımlarımız bulunuyor. U16 Türkiye Şampiyonası'nda İstanbul ve İzmir takımlarımız birbiriyle karşılaştı. Bu, bizim için en az Avrupa kupası kadar değerli.”

-Çıta yükselince işler zordur…

“Kesinlikle. Artık insanlar bizden daha fazlasını bekliyor. Daha da önemlisi, biz kendimizden daha fazlasını bekliyoruz. Seneye FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağız ve bu kupada da hedefimiz dörtlü final; Ligde de play-off'un gediklilerinden biri olmak. Uluslararası arenada kupa kazanan bir takımız ve buna yakışır bir basketbol oynamalı ve mücadele ortaya koymalıyız.”

BAŞKA BRANŞ YOK

-Başka branşlarda takım kurma gibi bir düşünceniz var mı?

“Şu an için tek odak noktamız basketbol. Burada henüz işin başındayız ve hayata geçirmemiz gereken birçok hedefimiz var. Enerjimizi bölmek pek mantıklı olmayabilir. Fakat geleceğin ne getireceğini tabii ki bilemeyiz. Belki bir gün başka bir branşta Bahçeşehir Koleji armasını görebiliriz.”

“SIKILIP KAPATIRLAR DİYENLERİ YANILTTIK”

-Hem okul hem spor kültürüne sahip olan Galatasaray var. Ardından Darüşşafaka. Pek çok eğitim kurumunun sportif yatırımları kısa süreli oldu…

“Verdiğiniz örnekler, bizim de takdir ve hayranlıkla takip ettiğimiz kültürler. Türk basketbol tarihinde iz bırakmış, simgesel kulüpler. Söylediğiniz gibi ne yazık ki birçok eğitim kurumunun sportif yatırımları uzun vadeli olmadı. Buna istinaden insanlar hakkımızda sık sık “Seneye sıkılıp kapatırlar” tarzında yorumlar yapıyor. Şüpheyle yaklaşmak hakları ancak tahminlerinde yanıldılar. Biz basketbolda kalıcı olmak istiyoruz, olacağız da…”