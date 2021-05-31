Doğuş Balbay: İnanılmaz bir iş başardık

Euroleague’de sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes düzenlenen törenle madalyalarını ve kupasını aldı. Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu’nun takdim ettiği kupayı Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay havaya kaldırdı.

Dev zafer sonrası açıklamalarda bulunan Doğuş Balbay “Anadolu Efes ile gurur duyuyorum. Yarıda kalan sezonun ardından bu sezon inanılmaz bir iş başardık. Kovid vakaları, takımlar nasıl çıkacak, bilinmez bir sezon… Ancak sonunda başardık. 3 yıldır bu kupa için savaşıyoruz. Böyle bir kupayı kazandığımız için Türk basketbolu ve Türkiye adına çok mutluyum” dedi.