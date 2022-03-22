Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes maçında heyecandan yerinde duramadı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi ve oğluyla birlikte Anadolu Efes'in Real Madrid'i konuk ettiği karşılaşmayı izledi. Maçın son bölümlerinde heyecanlı anlar yaşadığı görülen İmamoğlu, bitiş düdüğüyle birlikte galibiyet sevincini iş insanı Hurşit Zorlu'yla yaşadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Anadolu Efes-Real Madrid Euroleague maçını izledi.
Maçın son anlarının başa baş geçtiği karşılaşmada İmamoğlu, heyecandan yerinde duramadı. Maçın bitiş düdüğüyle rahat bir nefes alan İmamoğlu, sevincini Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu’yla yaşadı. Maçı Anadolu Efes maçı 93-90 kazandı.