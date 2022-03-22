SPOR
Abone Ol

Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes maçında heyecandan yerinde duramadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi ve oğluyla birlikte Anadolu Efes'in Real Madrid'i konuk ettiği karşılaşmayı izledi. Maçın son bölümlerinde heyecanlı anlar yaşadığı görülen İmamoğlu, bitiş düdüğüyle birlikte galibiyet sevincini iş insanı Hurşit Zorlu'yla yaşadı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 23:49 - 22 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Anadolu Efes-Real Madrid Euroleague maçını izledi.

Maçın son anlarının başa baş geçtiği karşılaşmada İmamoğlu, heyecandan yerinde duramadı. Maçın bitiş düdüğüyle rahat bir nefes alan İmamoğlu, sevincini Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu’yla yaşadı. Maçı Anadolu Efes maçı 93-90 kazandı.

Anadolu Efes, Real Madrid'i son nefeste devirdi: 93-90 İlginizi Çekebilir Anadolu Efes, Real Madrid'i son nefeste devirdi: 93-90
Anadolu Efes basketbol Ekrem İmamoğlu İBB Real Madrid