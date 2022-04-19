Fenerbahçe’de Victor Lapena ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda Başantrenör Victor Lapena ile maça saatler kala yolların ayrıldığı açıklandı. Sarı-lacivertliler, Lapena'nın ayrılığından 34 dakika sonra Marina Maljkovic ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Fenerbahçe Kulübü, Kadın Basketbol Takımı’nın başantrenörü Vitor Lapena ile yolların ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçe Safiport, bugün saat 17.00’de İzmit Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 25 maç sonunda 23 galibiyetle zirvede bulunan sarı-lacivertliler, İstanbul’da oynanan Euroleague Final Four’unda şampiyonluğu final maçında kaçırmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “2019-20 sezonundan bugüne Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlüğü görevini üstlenen Víctor Lapeña ile yollarımız ayrılmıştır.

Víctor Lapeña'ya katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

YENİ BAŞANTRENÖR HEMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe bu ayrılığın resmen açıklanmasının hemen ardından yeni başantrenörüyle sözleşme imzalandığını duyurdu.

34 dakika aralıkla yapılan açıklamada Marina Maljkovic ile 1+1 yıllık anlaşamaya varıldığı açıklandı.

“Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımız, Başantrenörlük görevi için Sırp antrenör Marina Maljkovic ile anlaşmaya varmıştır.

2021-22 sezonunun geri kalan bölümünde takımımızın başında olacak Marina Maljkovic ile anlaşmamız 1+1 yıl olarak imzalanmıştır.

Anlaşmanın Kulübümüz ve Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Marina Maljkovic için hayırlı olmasını diliyor; antrenörümüzün Fenerbahçemiz ile zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.”