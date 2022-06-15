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Frutti Extra Bursaspor, Anthony Clemmons’u kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Anthony Clemmons'u kadrosuna kattı.

Yayınlanma: 12:42 - 15 Haziran 2022 Güncellenme:
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Frutti Extra Bursaspor, Anthony Clemmons’u kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Lig’nde mücadele eden Frutti Extra Bursaspor, ilk transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, ABD’li oyun kurucu Anthony Clemmons resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz 1.88 boyunda 27 yaşındaki ABD’li oyun kurucu Anthony Clemmons ile anlaştı. Kariyerinde Monaco, Igokea, Sassari, Türk Telekom ve San Pablo Burgos takımlarının formasını giyen Clemmons’a başarılı bir sezon diliyoruz.”

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