Frutti Extra Bursaspor, Umana Reyer’i farklı geçti

ULEB Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor 11. hafta erteleme maçında İtalya'nın Umana Reyer Venice takımını 80-66 mağlup etti.

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ULEB Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 11. hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, sahasında İtalya temsilcisi Umana Reyer Venice’yi 80-66 yendi. Frutti Extra Bursaspor bu galibiyetle grupta galibiyet sayısını 6’ya yükseltirken, Umana Reyer ise 8. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim ve Needham ile skor üreterek 5. dakikayı 12-6 önde bitirdi. Taraftarının yoğun desteğiyle baskısını artıran ev sahibi takım 10’uncu dakikada farkı 10 sayıya kadar çıkarttı ve ilk çeyreği (27-17) önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan taraf İtalya oldu. Michel ve Victor ile çizgi gerisinden sayılar bulan temsilcisi Umana Reyer Venice 14’üncü dakikada farkı 2 sayıya (29-27) kadar indirdi. Ancak bu dakikanın ardından Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic’in aldığı molanın ardından toparlanan ev sahibi Needham ve Onuralp Bitimin çizgi gerisinden Heyesin ise pota altından bulduğu sayılarla 15’inci dakikada farkı yeniden 7 sayıyı (36-29) çıkarttı ve soyunma odasına 41-35 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor, 23’üncü dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkarttı (47-37). Etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip final periyoduna 64-53 önde girdi.

Müsabakanın son çeyreğinde taraftarının iyi mücadelesini sürdüren Bursa temsilcisi, 33’üncü dakikada farkı 14 sayıya (69-65) kadar çıkarttı. Rakibine geri dönüş şansı tanımayan Frutti Extra Bursaspor, İtalya temsilcisi Umana Reyer Venice’yi 80-66 mağlup etti.

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Pıotr Pastusyak (Polanya), Sergio Silva (Portekiz), Vasilika Tsarucha (Yunanistan)

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 9, Onuralp Bitim 25 , Andrews 27, Hayes 12 , Dudzinski 7, Ömer Utku Al, Metin Türen

UMANA REYER VENICE: Julyan 3, Michael 11, Stefano 3, Austin 12, Victor 2, Morgan 4, Theodore 11, Mitchell 20, De Nicolao, Jeff,

1. PERİYOT: 27-17

DEVRE: 41-35

3. PERİYOT: 64-53